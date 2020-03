FC Nantes : Kita reçoit le soutien de son adversaire du week-end

true

La propagation du coronavirus ne s’arrêtant pas, à tel point que l’on est passé au stade de la pandémie (épidémie à très grande échelle), tous les championnats se posent la question de savoir s’il faut suspendre la compétition ou jouer à huis clos. En France, pour le moment, la LFP a opté pour la deuxième solution. Waldemar Kita, lui, préfèrerait qu’on arrête tout.

Eh bien, le président du FC Nantes a trouvé du soutien du côté de son adversaire de samedi, le Nîmes Olympique, puisque l’entraîneur des Crocos, Bernard Blaquart, a déclaré : « Le football est un spectacle avec des spectateurs. Maintenant, des gens compétents prennent des décisions en connaissance de cause. Je ne suis pas sûr que les huis clos durent très longtemps. Je ne serai pas surpris que les matches soient repoussés avec une suspension du championnat. Pourquoi on ne repousse pas tout d’un mois ? ».

Sans doute parce qu’en France, on prend rarement des initiatives en matière de football. Mais l’Italie et l’Espagne ayant décidé de suspendre leurs championnat pour quinze jours, sans doute que la LFP va se décider à écouter Kita et Blaquart !v