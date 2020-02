FC Nantes : Kita taille déjà dans le vif pour anticiper le Mercato d’été

true

Le FC Nantes aurait décidé de se passer des services de Chérif Oudjani et de Jean-Marc Chanelet, tous deux membres de la cellule de recrutement des Canaris.

Quel impact peut avoir Mogi Bayat dans le recrutement du FC Nantes ? La presse sportive locale s’est posé cette question centrale cette semaine, en expliquant que l’agent franco-iranien représentait une sorte d’interface entre le club et les agents de joueurs. Un rôle de « deal-maker » pleinement assumé par le directeur de la cellule de recrutement du FC Nantes, Philippe Mao.

« Il n’est pas salarié du club, ni directeur sportif officieux. Il propose des noms, la cellule et le coach valident ou pas, a-t-il analysé dans les colonnes de 20 Minutes. Moi, je suis le garant, le garde fou de l’équilibre du recrutement. Il ne faut effectivement pas tomber dans le monopole, ça peut être le risque. On est ouvert à d’autres réseaux et pas seulement à ceux de Mogi. »

Oudjani et Chanelet débarqués ?

Mao ne croit pas si bien dire : la présence de Bayat pourrait devenir encombrante et faire deux victimes au sein du FC Nantes. Selon les informations d’Ouest France, Waldemar Kita va ainsi bientôt arrêter les missions de Chérif Oudjani et Jean-Marc Chanelet. Les deux hommes avaient été embauchés en janvier 2019 afin de relancer une cellule de recrutement dissoute après les évictions de Monterrubio et Ayache en décembre 2016. Ardemment souhaitée par Vahid Halilhodzic, celle-ci est toujours dirigée par Mao.