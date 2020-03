FC Nantes : la belle initiative de la Brigade Loire pour aider les personnels soignants

true

Dans une période où les personnels soignants sont en première ligne dans la lutte contre le coronavirus, la Brigade Loire, groupe de supporters du FC Nantes, a lancé un appel au don.

C’est une belle initiative lancée ce vendredi par la Brigade Loire, principal groupe de supporters du FC Nantes, dans la lutte face à l’épidémie de coronavirus. Pour soutenir les personnels soignants, la Brigade Loire a lancé un appel au don pour aider le personnel hospitalier du CHU Nantes.

Une cagnotte en ligne a été lancée par les Ultras nantais qui ont expliqué leur démarche à la faveur d’un communiqué publié ce vendredi.

Communiqué de la Brigade Loire qui s’engage, pour la première fois de son histoire, dans une démarche solidaire en faveur du personnel hospitalier nantais.

Le lien : https://t.co/NpyeEEPwus

On est Nantes putain ! pic.twitter.com/LIENfD7Ox7 — Romain (@RomainGaudin) March 27, 2020

Le communiqué de la Brigade Loire

« En cette période compliquée, durant laquelle la population est confinée et fait bloc face à la maladie, le football et notre passion pour le FC Nantes passent évidemment au second plan. Ce qui arrive actuellement est inédit pour tout le monde et la situation critique qui s’annonce amène la Brigade Loire, pour la première fois de son histoire, à sortir du strict cadre du football et à s’engager dans le combat en cours….Alors que de très nombreux supporters et supportrices nantais sont aujourd’hui en poste dans les hôpitaux, les EHPAD, les transports collectifs, les commerces, les établissements scolaires, les services publics de proximité, les pompiers, la police, la gendarmerie, l’armée, alors que d’autres assurent la propreté de nos villes et de nos villages, distribuent le courrier, transportent des marchandises, nourrissent la population, notre groupe veut rendre hommage à ces héros et héroïnes du quotidien (et tous les autres sur l’ensemble du territoire) qui nous permettent de continuer à vivre et ne sont souvent jamais remerciés….Nous souhaitons enfin user de toute notre influence pour aider celles et ceux qui se retrouvent en première ligne face au virus. Après avoir échangé avec plusieurs professionnels de santé qui luttent au quotidien auprès des malades, nous sommes vite arrivés à la conclusion que la manière la plus efficace d’aider les soignants en respectant l’ensemble des règles sanitaires était de créer une cagnotte en ligne en faveur du personnel hospitalier du C.H.U. de Nantes. La Brigade Loire invite donc l’ensemble de ses membres et sympathisants, les habitués de la tribune Loire, le peuple jaune et vert dans sa globalité et plus largement, tous les Nantais et les amoureux de notre ville à :

– respecter le travail des soignants et de tous ceux qui par leur fonction sont exposés au Coronavirus (et donc respecter au maximum le confinement pour soi et pour les autres)

– les soutenir par tous les moyens possibles (don de matériel, livraison de repas, mise à disposition de logements, …)

– faire preuve de générosité en participant à la cagnotte mise en ligne (ou à une autre) et relayer cette initiative auprès de leurs proches et de leurs réseaux, afin que tout le monde en prenne connaissance. Celle-ci sera intégralement reversée au personnel hospitalier nantais, afin de rendre leur tâche moins difficile.

Vous pouvez retrouver cette cagnotte à l’adresse suivante : http://brigadeloire.fr/solidarite

Par ailleurs, nous encourageons vivement l’effectif actuel, le staff, les salariés du club ainsi que les anciens joueurs et dirigeants du FC Nantes, mais aussi les autres clubs sportifs professionnels nantais (qui bénéficient tous d’un soutien reconnu de la part des Nantais) à encourager et valoriser les professionnels qui s’exposent pour nous soigner, soit en participant à cette cagnotte, soit d’une autre manière… »