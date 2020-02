FC Nantes : la Champions League, les critiques… Abdoulaye Touré se dévoile

true

Dans une interview accordée à Onze Mondial, le milieu de terrain et capitaine du FC Nantes Abdoulaye Touré s’est confié sur le grand objectif de sa carrière mais également les critiques dont il est la cible. Le natif de la Cité des Ducsa fait preuve d’une belle lucidité doublée d’une grande ambition.

‘ »Mon plus grand objectif est de gagner la Ligue des champions. Je vais m’en donner les moyens, faire le maximum et c’est à ce moment-là que je me dirai si j’ai tout donné ou pas. »

« Je trouve qu’on est assez sévère sur mon cas, qu’on ne regarde pas le travail de fond par rapport aux efforts que je fournis sur un terrain. Beaucoup diront que je suis un joueur qui perd des ballons, qui a du déchet. C’est un fait, je le sais et je fais en sorte de le travailler tous les jours. Mais il ne faut pas oublier non plus que je fournis beaucoup d’efforts au milieu, même si c’est le cas de tous les joueurs à mon poste. Certains auront la critique plus facile avec moi qu’avec d’autres. »