FC Nantes : l’ahurissante et si belle histoire du don de Raynald Denoueix

En cette sinistre période de coronavirus, l’ancien entraîneur du FC Nantes, Raynald Denoueix, est au coeur d’une bien belle histoire.

Si Raynald Denoueix, ancien entraîneur du FC Nantes, avait des doutes sur sa popularité, ce ne doit plus être le cas. Car celui qui a offert le dernier titre de champion de France aux Canaris, en 2001, est au coeur d’une bien belle histoire en cette sinistre période de coronavirus.

Denoueix, si vous ne le saviez pas, a décidé, il y a deux jours, de répondre favorablement à l’initiative du gardien de l’équipe de Hand de Nantes, Cyril Dumoulin. Le but de « Sportaidons « ? Mettre aux enchères des objets, récolter des fonds et les reverser au monde médical, via la Fondation des Hôpitaux de France. C’est donc un objet précieux que Denoueix a décidé de donner, à savoir sa médaille de champion de France.

« Elle figurait dans une bibliothèque, je l’avais tous les jours sous les yeux, a t-il expliqué à Ouest-France. Pour moi, c’était l’objet le plus important que je pouvais offrir, le plus symbolique de ce qu’il me restait. Des titres, je n’en ai pas gagné 150 et celui-là était marquant. »

« Permettre à cette plaque de rester chez celui qui l’a tant méritée et qui représente ce FCN que nous avons tant aimé. »

L’histoire, déjà belle, ne s’arrête pas la. Bien au contraire. Car il a depuis été lancé, via PayPal, une cagnotte afin de verser de l’argent au personnel soignant et permettre à Denoueix de garder sa médaille de champion à domicile ! Voici ce que l’on peut lire sur la page, Par le jeu.

« Parce que Raynald Denoueix a toujours cru avant tout à la force du collectif. Parce que cette plaque fait partie d’un héritage commun. Parce que cette plaque symbolise son travail et la marque qu’il laisse aujourd’hui dans l’histoire du football français… Parce qu’il serait formidable, que chacun d’entre nous, puisse contribuer avec ses moyens financiers à une noble cause pour le personnel hospitalier et à une belle idée pour remercier Raynald. Faisons en sorte de rassembler nos enchères, d’unir nos forces pour que cette enchère unique et populaire permette à cette plaque de rester chez celui qui l’a tant méritée et qui représente ce FCN que nous avons tant aimé. Cotisons nous tous sur ce lien et faisons deux beaux gestes : Un montant maximal pour le personnel soignant Un hommage collectif à Raynald. Faisons le ensemble, le JEU avant le JE! »

A cette heure, plus de 4 700 euros ont déjà été récoltés. Chapeau.