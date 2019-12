FC Nantes – L’analyse de Charles Guyard : « Une défaite mais pas que… »

true

Eliminé de la Coupe de la Ligue par le RC Strasbourg (0-1), le FC Nantes n’a pas seulement perdu un match sans grande importance mais Kader Bamba, sorti sur blessure.

Il reste une chance, aux Canaris, de fouler la pelouse du Stade de France au printemps prochain. Une chance plutôt minime à vrai dire compte tenu du chemin encore à parcourir pour avoir le droit d’aller en Seine Saint-Denis. Car ce sera par le biais de la Coupe de France, que l’équipe de Christian Gourcuff débutera le samedi 4 janvier à Bayonne (National 2) en 32e de finale.

Or si les partenaires d’Abdoulaye Touré parviennent à franchir l’obstacle basque, ils leurs restera tout de même 360 minutes, minimum, à traverser sans embuche avant d’atteindre le Graal. Autant dire une éternité, comparée à la Coupe de la Ligue qui vous propulse en Ile-de-France en moitié moins de temps.

Malheureusement, les Jaune et Vert ont échoué dans cette conquête, laissant au tenant du titre, Strasbourg, le droit d’y croire encore. Cela s’est passé hier soir dans une Beaujoire aux trois quarts vide, signe que cette épreuve vouée à disparaître en 2020 n’attire guère les foules. Mais puisqu’il faut quand même la jouer, alors les Nantais l’ont fait, et plutôt avec application d’ailleurs. Sauf qu’ils ont trouvé face à eux un rempart inébranlable en la personne de Bingourou Kamara, qui a tout sorti, notamment une tentative de Benavente juste avant la pause.

Si le jeune portier strasbourgeois s’est montré solide ensuite devant Louza puis Simon peu après l’heure de jeu et à quelques minutes de la fin, son alter ego, lui, ne peut pas en dire autant. Alexandre Olliero, déjà sauvé par sa transversale en début de match, s’est bel et bien raté en seconde mi-temps sur la première véritable occasion du Racing, signée Da Costa, lequel a inscrit l’unique but de la rencontre. Triste bis repetita pour le gardien nantais qui, la saison dernière pour sa seule apparition de la saison avec en L1 sous les ordres de Vahid Halilhodzic, s’était déjà incliné sur la plus petite des marges face à… Strasbourg (0-1, le 24 mai) !

La blessure de Kader Bamba

Tout l’inverse, justement, du bourreau du jour, le Cap-verdien qui avait, lui, accroché le FCN à son tableau de chasse en L1 à deux reprises : d’abord en septembre 2017, puis un an plus tard, en septembre 2018. Seule différence, et de taille : le but de Da Costa, cette fois, a permis aux siens de l’emporter là où ses deux précédentes réalisations n’avaient servi à rien, les Canaris s’imposant à chaque fois.

En tout état de cause, le plus gros regret du FC Nantes (très remanié ce mercredi soir) n’est pas d’avoir quitté une compétition qui n’intéresse pas grand-monde (plus faible affluence de la saison) et dont il aura de toute façon marquée la courte histoire par le 8-0 flanqué au Paris FC au tour précédent (plus gros score de la Coupe de la Ligue, pour rappel), mais bien d’avoir perdu Kader Bamba sur blessure alors même que l’attaquant, entré à la place de Benavente, n’était pas forcément sensé jouer. L’intéressé, d‘ores et déjà forfait samedi pour la venue d’Angers (19e journée de L1), risque d’être toujours absent début 2020.

A Nantes, Charles Guyard