FC Nantes – L’analyse de Charles Guyard : « A Bayonne, les Canaris ont fait le boulot »

Il n’a finalement pas pu se rendre au stade Jean-Dauger. Le plus Basque des Canaris, Didier Deschamps, un temps prévu, a dû décliner l’invitation la veille. De toute façon, le sélectionneur n’aurait pas eu l’occasion de convaincre Nicolas Pallois de renoncer à sa retraite internationale, comme l’avait annoncé le défenseur central dans une boutade cet automne. Forfait, l’ex Bordelais a dû céder sa place à Wagué aux côtés de Girotto. Une option amenée à se pérenniser quelques semaines, l’absence de Pallois, touché aux adducteurs, pouvant se prolonger jusqu’à la fin du mois.

Et même si les autres absences (comme Kader Bamba), ne devraient pas s’éterniser, on imagine que l’inquiétude de Christian Gourcuff a dû croître encore vers 14h45 ce samedi lorsque Coulibaly s’est plaint d’une douleur derrière la cuisse après un duel manqué avec le gardien bayonnais. Coulibaly, c’est lui qui a ouvert le score peu avant le quart d’heure de jeu, devenant le premier buteur de l’année 2020 comme il avait déjà été le premier à percer les filets adverses pour l’an 2019 face à Châteauroux. S’il devait lui aussi rejoindre l’infirmerie, l’attaque des Jaune et Vert, déjà moribonde depuis août (16e de la L1), débuterait la phase retour avec un sérieux handicap, d’autant que le retour de Limbombé n’est pas prévu pour tout de suite. Le Belge est, lui aussi, indisponible jusqu’à la fin du mois…

En attendant, les Nantais ont donc quand même un peu ramé pour le premier rendez-vous post-fête. Normal après tout, quand on affronte l’Aviron. Normal aussi, quand on joue sur un terrain plutôt difficile dans une région où c’est plutôt le rugby qui passionne les foules… Mais malgré du déchet technique dans les transmissions, ils ont fait le boulot face à une vaillante équipe bayonnaise, très regroupée mais au final peu dangereuse. Evitant le piège, le FCN a signé sa délivrance en toute fin de rencontre grâce au second but d’Abeid. Et s’il connaîtra son adversaire pour les 16e de finale lundi, le voilà déjà tourné vers le déplacement de dimanche prochain à Saint-Etienne, où le stade sera vide. Pour les supporters nantais (du moins ceux de la Brigade Loire), cela ne changera pas grand-chose. 150 d’entre eux ont préféré retourner dans la cité des Ducs après s’être vu interdits de séjour dans le centre-ville de Bayonne. L’année commence bien…