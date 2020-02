FC Nantes – L’analyse de Charles Guyard : « Les Canaris se sont vus trop beaux »

true

La Bretagne est en ébullition ce week-end. Avec la chandeleur, on va nécessairement reparler du meilleur crêpier au monde qui, forcément, est Français et, forcément, est Breton. Vendredi, c’est aussi en Bretagne qu’on y a déployé le plus grand Gwen Ha Du (drapeau breton) du monde. Forcément, où donc ailleurs ? Et dans la foulée, c’est également là qu’on y a présenté un champion du monde. Après quelques tergiversations, Steven Nzonzi s’est en effet engagé avec le Stade Rennais jusqu’à la fin de la saison. Le milieu de terrain, qui arrive de prêt de l’AS Rome (après avoir résilié celui le liant au Galatasaray…), a présenté son nouveau maillot (floqué du 25) dans un Roazhon Park chaud bouillant juste avant le derby.

La saison dernière, la présentation en grand pompe d’Hatem Ben Arfa juste avant un Rennes – Bordeaux n’avait aucunement déconcentré les Rouge et Noir, qui l’avaient emporté 2-0. Cette fois, l’arrivée d’un double étoilé tricolore n’a pas d’avantage décontenancé les Rennais. Mieux, celle-ci pourrait même les aider à franchir un nouveau palier, même si, ce vendredi, ils ont réussi sans lui la prouesse d’écoeurer des Nantais trop naïfs et, surtout, chambreurs. La voilà la clé de cette fin de match de folie. A l’entrée des arrêts de jeu, le FCN menait 2-1, c’était plutôt mérité, mais l’équipe de Christian Gourcuff s’est vu trop belle. Titillée, celle de Julien Stephan a répliqué. Deux fois. Et le rêve s’est transformé en cauchemar pour Abdoulaye Touré et ses partenaires.

Nantes encore trahi par sa défense

Le bilan est lourd et la gueule de bois sévère en ce samedi matin. En trois matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, les Jaune et Vert ont encaissé huit buts, dilapidant ce qui faisait pourtant leur force lors de la phase aller. L’absence de Pallois (blessé) puis celle de Girotto (suspendu) n’expliquent pas complètement tout. La fébrilité derrière, ce vendredi, a été aussi criante par moment que la justesse devant a été géniale, par moment aussi. Il est là le problème du FCN version 2020. Trop inconstante, l’équipe de Christian Gourcuff est incapable de se sublimer sur la longueur même si elle couve des talents qui peuvent faire la différence, à l’image d’Imran Louza et de Moses Simon.

En définitive, perdre un derby, c’est déjà rageant, surtout pour Christian Gourcuff qui rêvait de transformer son retour sur la terre de ses dernières désillusions en revanche. Mais le perdre de cette manière soulève avant tout des doutes. Après l’inconsistance aperçue contre Bordeaux, la naïveté constatée contre Rennes pourrait coûter cher dans les prochains jours alors que le PSG va se présenter à la Beaujoire mardi. Que se passera-t-il face à la meilleure équipe de l’Hexagone qui ne cesse de monter en puissance en attendant son rendez-vous européen ? On ose l’imaginer. En tout cas, la Bretagne est bien en ébullition en ce début d’année. Reste à savoir si la Loire-Atlantique en fait partie. Vaste débat…