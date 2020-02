FC Nantes – L’analyse de Charles Guyard : « Un point miraculeux »

true

Le président du SCO d’Angers mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, et celui de Rennes écarté avec effet immédiat par le richissime actionnaire des Rouge et Noir : pour des raisons totalement différentes, la semaine a été plus qu’agitée en Bretagne. Voilà de quoi faire passer le FC Nantes pour le club le plus stable de l’Ouest (avec Brest) ! Une prouesse inattendue qui vient de se doubler d’une réaction orgueil bienvenue du côté de Dijon où, menés à trois reprises, les Canaris ont su revenir au score autant de fois. Mieux : alors qu’ils étaient perdants (3-2) à l’entrée des arrêts de jeu, avec un but dijonnais à la 89e, les Jaune et Vert ont su égaliser trois minutes après, tout l’inverse de ce qu’ils avaient montré une semaine plus tôt à Rennes !

Le FC Nantes a offert du panache

La satisfaction est au moins là, sur le panache offert par un FCN qui, après trois revers de suite (Bordeaux, Rennes et le PSG), a su stopper l’hémorragie. Il était temps ! La fin justifiant les moyens (ou plutôt le manque de moyen ici), pour la manière on repassera. En Bourgogne, le jeu n’était visiblement pas la priorité, mais que demander d’autre à une équipe bricolée match après match, où l’infirmerie compte presque autant de titulaires que l’effectif à disposition du coach ? Le déplacement de ce samedi n’a pas échappé à cette habitude, même si Alban Lafont a effectué son retour alors que sa blessure contractée à l’entraînement avant la venue de Paris laissait craindre une absence plus longue. C’est bien le seul, car à Dijon le FCN a dû de nouveau se passer de Pallois, d’Appiah, de Limbombé ou encore de Coulibaly. Une liste à laquelle se sont ajoutés Charles Traoré dès l’échauffement puis, pour la seconde période, Moses Simon. Touché dans un violent choc au moment de son but égalisateur à 1-1 avec le gardien adverse Gomis (qui lui aurait été plus sérieusement touché), l’attaquant a d’abord suscité une vive inquiétude, demandant même à sortir avant l’entracte remplacé par Abdoulaye Touré.

Simon remis contre le FC Metz ?

Inquiétude finalement dissipée dans la soirée, le coach parlant d’un simple coup au genou. Aussi le prolifique Nigérian devrait être remis sur pied face à Metz, dans une semaine. Un soulagement alors que, par nécessité, Gourcuff a dû lancer dans le grand bain deux nouveaux qu’on tardait de voir enfin à l’oeuvre : Wesley Moustache et Josué Homawoo, deux éléments estampillés « made in Jonelière » et annoncés comme prometteurs. Mais voilà, le second nommé est entré, à la pause, à la place du premier… sorti blessé ! A ce rythme, les Nantais vont avoir bien du mal à remplir une feuille de match complète d’ici le printemps.