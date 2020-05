FC Nantes : le beau geste de Kita envers les supporters

true

Waldemar Kita propose aux abonnés trois formules pour se faire rembourser les cinq derniers matches n’ayant pu se disputer au stade de la Beaujoire.

Question épineuse du côté de Marseille ou Bordeaux, le remboursement partiel des abonnements se déroule de la meilleure des façons au FC Nantes. En effet, le club de la Cité des Ducs a proposé trois formules à ses supporters pour récupérer une partie du pécule investi l’été dernier.

Le président Kita a expliqué via un communiqué : « En vous abonnant l’été dernier, vous avez témoigné de votre passion et de votre fidélité pour nos couleurs. Notre priorité absolue étant de vous soutenir, il nous semble que la solution la plus juste est de vous laisser le choix ».

Les trois options sont un avoir à utiliser la saison prochaine, un remboursement pur et simple ou le montant laissé au club, qui reversera la moitié à l’association Imagine for Margo, dont l’objectif est d’accélérer la recherche contre le cancer des enfants.