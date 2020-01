FC Nantes : le bras de fer avec Cardiff City pour Sala reprend !

true

Il y a plus belle façon de fêter un triste anniversaire. Dans huit jours, cela fera en effet un an qu’Emiliano Sala est mort, l’avion privé le ramenant à Cardiff, où il venait d’être transféré, s’abîmant en mer. Depuis, le FC Nantes et les Blue Birds s’entredéchirent pour les 17 M€ du transfert.

Un règlement en trois fois était prévu, étalé sur deux ans. Cardiff a refusé de régler le premier, prévu il y a un an, mais a été condamné par la FIFA. Le deuxième versement devait avoir lieu au 1er janvier 2020, il s’élevait une fois encore à 6 M€, mais les dirigeants gallois n’ont pas donné de nouvelle.

Selon France Bleu, qui a relayé l’information, cette défection devrait inciter les dirigeants du FC Nantes à faire valoir leurs droits très rapidement.