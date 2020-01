FC Nantes : le choc contre l’OL en Coupe de France fait saliver un Canari

true

Rare affiche des 16es de finale, FC Nantes-Olympique Lyonnais promet une ambiance enfiévrée à la Beaujoire dans deux semaines. Le jeune milieu de terrain des Canaris Samuel Moutoussamy a visiblement hâte d’y être, lui qui a expliqué sur le site officiel du FCN qu’il avait été très satisfait de ce tirage au sort.

« J’étais content, forcément. C’est toujours sympa de pouvoir affronter son club formateur. J’ai été formé là-bas donc il y aura évidemment un surplus de détermination. Quitte à disputer une telle rencontre, autant la jouer à la maison, devant nos supporters. Ce sera un vrai plus, avec obligatoirement un vainqueur à l’issue du match. On fera tout pour que ce soit nous. »

Amoureux des Canaris, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Nantes, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCN #Canarishttps://t.co/8UjuyeVXB9 pic.twitter.com/HUJbTSwGTP — But! Nantes (@ButNantes) 20 février 2019

« Je pense que ça peut ressembler au match en championnat, effectivement. Mais on sera à domicile cette fois-ci, donc on aura sûrement plus le ballon. C’est une philosophie que l’on a et que l’on souhaite pour toutes nos rencontres. Je m’attends quand même à un match ouvert et j’espère vraiment qu’on va l’emporter. »