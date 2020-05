FC Nantes : le club fait une annonce qui va ravir les supporters

true

Responsable du projet du musée consacré au FC Nantes, Philippe Laurent a révélé qu’une exposition devrait avoir lieu en septembre.

Très attachés à l’histoire de leur club, les supporters du FC Nantes sont dans l’attente de l’ouverture d’un musée depuis longtemps. Pour le moment, en France, seule l’AS Saint-Etienne en possède un. Le chef du projet du musée du FCN, Philippe Laurent, a expliqué à Ouest-France que, pour le moment, rien ne bougeait.

« Le projet de musée est en stand-by. On est dans l’expectative car il était envisagé dans le nouveau stade. C’est toujours un projet prêt à démarrer. On sait ce qu’on veut raconter et comment. Notre but : restituer l’histoire du club. »

Mais la bonne nouvelle, c’est qu’une exposition devrait être organisée en septembre. Toutes les modalités n’ont pas encore été arrêtées compte-tenu de la complexité de la situation en France en raison de la crise sanitaire. Mais les passionnés des Canaris devraient enfin avoir une exposition à la hauteur de la glorieuse histoire du FC Nantes.