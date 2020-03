FC Nantes : le Covid-19 rappelle un bien mauvais souvenir à Christian Gourcuff

true

Interrogé samedi l’épidémie de coronavirus et la mise entre parenthèse du championnat de France, l’entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff, a fait le parallèle avec une autre crise sanitaire qu’il a vécue de près : celle du virus Ebola. Au moment où le technicien était sélectionneur de l’Algérie, une épidémie en Afrique de l’Ouest laissait craindre pour la santé de l’ensemble du continent, ce qui avait entraîné des mesures fortes des chefs d’Etat.

« En ce qui concerne le virus Ebola, il était très localisé en Afrique de l’Ouest, sur certains pays. Il y avait eu un blocus et nous, en Algérie, nous n’avions pas vraiment été confrontés à ça. Je me souviens, la période correspondait à la CAN 2015 et le Maroc avait refusé d’organiser cette compétition qui s’était finalement déroulée en Guinée-Équatoriale. »

« Indépendamment des aspects concernant l’hygiène et de ne pas se saluer de trop près, la mesure essentielle concerne plus l’isolement. Il ne s’agit pas de se rassembler, au contraire. » Christian Gourcuff a cependant prévu de maintenir les entraînements à la Jonelière, histoire que ses troupes conservent une bonne condition quand viendra l’heure de la reprise des compétitions.