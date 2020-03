FC Nantes : le FCN au soutien des victimes de Bergame

true

Le coronavirus a frappé de plein fouet l’Italie et plus précisément la ville de Bergame. Le FC Nantes a lancé un message de soutien à la cité transalpine.

L’Italie est le deuxième pays le plus touché par le coronavirus dans le monde, après la Chine. Chaque jour, des centaines de nos voisins succombent à la maladie, difficilement endiguée par un personnel soignant livré à lui-même. Des images terribles de Bergame ont même jailli ce jeudi.

Sur celles-ci, on pouvait voir des services hospitaliers bondés, et des patients entassés dans les couloirs. Une église bergamasque comptait même plus de corps qu’elle ne pouvait en enterrer. L’armée italienne a été obligée d’intervenir au vu de la situation est apocalyptique. Devant ce drame humain, les messages de soutien se sont multipliés sur les réseaux sociaux.

Le FC Nantes, par exemple, y est allé de son tweet en direction de l’Atalanta en début d’après-midi : « Nous sommes sincèrement avec vous. Forza Bergame, forza », pouvait-on ainsi lire dans le message en question. Notre hommage sera simplement de rappeler que l’Atalanta Bergame fait déjà partie des quarts de finaliste de la Ligue des champions. Le tout en pratiquant sans doute le plus beau football en Europe cette saison.