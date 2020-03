FC Nantes : le message solidaire d’un ancien Canari à tous les Nantais

true

Alejandro Bedoya, l’ancien milieu de terrain du FC Nantes, qui évolue désormais à Philadelphie, a adressé un message aux Nantais en plein coronavirus.

Il n’est pas un étranger aux yeux des supporters nantais. Loin de là. Car Alejandro Bedoya, footballeur américain qui évolue désormais en MLS, à Philadelphie, a longtemps été apprécié des suiveurs habituel du FC Nantes. Et pour cause : avec trois saisons en Jaune, de 2013 à 2016, près de 90 matches disputés et plus de 10 buts inscrits, Bedoya est resté à jamais comme une très bonne pioche du mercato.

Le plus Nantais des Américains

Sur leurs réseaux sociaux, les dirigeants du FCN ont eu la bonne idée de laisser parler l’Américain. Qui, en cette période trouble de confinement, a tenu à adresser un message sympa à tous les Nantais. Bedoya, le plus Nantais des Américains, en effet.