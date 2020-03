FC Nantes : le moral des Canaris est au plus bas

true

L’embellie du succès à Marseille le mois dernier est passée au FC Nantes. Les Canaris viennent d’enchaîner une nouvelle désillusion à Angers hier (0-2) et pointent toujours à une anonyme 12e place du classement de L1 avant les autres matches du week-end.

« Nous n’avons pas réussi à mettre du rythme dans notre jeu, c’était le constat à la mi-temps mais on a été incapable de rectifier le tir. Cette absence de mouvement et de générosité dans les courses ne nous permet pas de créer des occasions. On a globalement la maîtrise mais c’est une illusion. On a la maîtrise du jeu mais on reste dans un ronron qui ne nous permet pas de déséquilibrer l’adversaire, a pesté Christian Goucuff après coup. Il n’y a aucune créativité. Le porteur du ballon reçoit le ballon arrêté, on ne peut pas créer le décalage. Il y a beaucoup de déchet parce qu’on n’anticipe pas. Et en fin de match, on perd toute lucidité, on tente, mais en ordre dispersé […]. Il y a maintenant un élément de doute qui s’installe dans l’équipe. Ça gamberge forcément. »

« En ce moment, on n’est pas bien »

Abdoulaye Touré confirme que le doute s’est bien installé dans les têtes des joueurs du FC Nantes. « Tout vient de la tête, mais on pèche à ce niveau, explique le capitaine des Canaris dans L’Équipe. En ce moment, on n’est pas bien. Si on n’a pas conscience de ce qu’on fait, cela va être très compliqué. »