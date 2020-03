FC Nantes : le nombre d’ultras en garde à vue a augmenté

true

Drôle d’ambiance à Nantes actuellement, et on ne parle même pas des deux cas de coronavirus signalés. En effet, plus d’un an après les faits (c’était le 16 mars 2019), une descente de police contre des ultras du FCN a conduit à la mise en garde à vue d’une dizaine d’entre eux hier mardi.

Un chiffre qui est monté à seize ce mercredi, selon une source proche du dossier citée par le quotidien Presse Océan. Les ultras des Canaris n’ont pas compris qu’une cinquantaine de forces de l’ordre aient été réquisitionnées pour cette action coup de point qui ne dit pas son nom, alors qu’une simple convocation au poste de police aurait suffi.

Amoureux des Canaris, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Nantes, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCN #Canarishttps://t.co/8UjuyeVXB9 pic.twitter.com/HUJbTSwGTP — But! Nantes (@ButNantes) 20 février 2019

Pour rappel, il est reproché aux ultras des jets de fumigène lors du derby des pays de la Loire. Il n’y a eu aucune violence, que ce soit entre supporters des deux camps ou avec la police. Heureusement que l’Etat a réclamé en début de saison un peu plus de dialogue entre les passionnés de football et les autorités…