FC Nantes : le Stade Rennais et ses supporters en crise à cause du derby !

Le vendredi 31 janvier, le derby entre le Stade Rennais et le FC Nantes aura les honneurs de la télévision puisqu’il sera retransmis sur Canal+ Sport. Et pour cause, les deux clubs sont à la lutte pour les places européennes, les Rouge et Noir étant solidement installés à la 3e place.

Seulement, les grands rivaux des Canaris ne préparent pas cette rencontre dans la sérénité ! En effet, depuis que la billetterie est ouverte, c’est-à-dire depuis lundi, leurs supporters crient au scandale. En effet, il faudra débourser un minimum de 43€ pour voir les hommes de Julien Stéphan se produire face à ceux de Christian Gourcuff.

Les dirigeants rennais se font incendier sur les réseaux sociaux et certains fans appellent carrément au boycott de la rencontre ! Car ce n’est pas la première fois que la grille tarifaire est revue à la hausse pour un grand match. Cette polémique pourrait faire le jeu des Canaris, qui préparent ce match dans des conditions beaucoup plus tranquilles, surtout que la LFP a fait en sorte que le prix des places en tribune visiteur soit plafonné…