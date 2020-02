FC Nantes : le surprenant Top 10 des salaires chez les Canaris

true

Dans son édition de vendredi, « L’Equipe » a fait le point sur les salaires de Ligue 1, club par club. L’occasion pour les supporters du FC Nantes de découvrir la grille salariale du club et de voir que leur capitaine Abdoulaye Touré n’y figure pas … Au contraire de six membres de « l’écurie Mogi Bayat ».

On apprend notamment que Moses Simon est aujourd’hui le top salaire des Canaris avec 150 000€ brut par mois. Un chiffre correspondant à ses émoluments de Levante. Derrière, on retrouve trois joueurs à plus de 100 000€ : Kalifa Coulibaly (125 000€), Nicolas Pallois (110 000€) et Cristian Benavente (100 000€).

Profitant de sa récente prolongation, Andrei Girotto est désormais le 4e joueur le mieux payé du vestiaire (90 000€). Quant à la recrue hivernale Renaud Emond, il s’affiche dans le Top 10 mais derrière des joueurs comme Ludovic Blas, René Khrin, Dennis Appiah ou Alban Lafont avec un salaire de 75 000€ par mois.