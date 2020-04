FC Nantes : le très beau geste des Canaris face au coronavirus

true

Le FC Nantes, au travers d’une action forte, a décidé de se mobiliser face à l’épidémie du coronavirus. Une très belle initiative.

Il est donc, dans le football français, des clubs qui s’inquiètent pour leurs finances et d’autres qui s’engagent dans la lutte face au coronavirus. Le FC Nantes rentre assurément dans la seconde catégorie. Hier, en effet, le club du président Kita a décidé d’apporter son soutien à l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire ainsi qu’à la Région des Pays de la Loire, en commandant plus d’un millier de masques de protection.

Voici le communiqué du club nantais. « Le Club a décidé d’agir et d’apporter un soutien plus que concret envers des hommes et des femmes qui sont exposés en première ligne face au virus. En effet, plus d’un millier de protections – commandées suite à une initiative interne de la Direction et des salariés du FC Nantes -, seront confiées à l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire ainsi qu’à la Région des Pays de la Loire, qui se chargeront de les transmettre aux professions libérales dans le besoin et aux établissements de soins qui en feront la demande. »

Gourcuff heureux d’une telle initiative

L’entraîneur, Christian Gourcuff, a apporté son soutien à cette initiative. « Je suis heureux de m’associer à l’initiative du Club en faveur du personnel soignant, mis rudement à contribution en cette période délicate. Au-delà de cette modeste action, que toutes ces personnes reçoivent toute notre reconnaissance. »