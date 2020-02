FC Nantes : le vestiaire des Canaris a décrété l’union sacrée

true

Après un bel automne, le FC Nantes glisse lentement au classement. Le nul à la Beaujoire contre Metz (0-0) samedi le laisse à la 12e place, alors que se profile un déplacement à Marseille ce week-end. Pour mettre un terme à la série de six matches sans victoire, les Canaris ont décrété l’union sacrée et l’ont fait savoir.

« Dans cette situation, il faut plus se serrer les coudes, a ainsi expliqué le capitaine Abdoulaye Touré. Ce n’est pas facile pour tout le monde. Il faut continuer à travailler. C’est comme ça qu’on va réussir à s’en sortir. On doit se remobiliser tous ensemble. »

Même discours du côté de Charles Traoré : « On va se regarder dans la glace, on va se dire la vérité. On n’a pas été bon. Il ne faut pas qu’on se lâche entre nous et qu’il y ait des conflits. Mais il faut vite se remettre au travail parce que là, on est dans le faux ». Christian Gourcuff ayant lui aussi poussé un coup de gueule après Metz, on peut s’attendre à un FCN remonté samedi au Vélodrome.