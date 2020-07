FC Nantes : les 3 atouts de Chirivella qui pourraient faire des ravages en L1

true

Joueur du FC Nantes depuis ce mercredi 1er juillet, Pedro Chirivella (23 ans) a un profil atypique qui pourrait faire des ravages en L1.

Une passe qui doit casser les lignes adverses

On l’a déjà dit : le physique de Pedro Chirivella n’est pas son atout numéro 1. Il s’agirait même de son principal défaut. Pour compenser, le milieu de terrain espagnol est habile dans le jeu sans ballon mais aussi et surtout par la qualité de sa passe. « Il n’élimine pas balle au pied, mais sur une passe, le défend Coulibaly. Il joue simple, pour les autres », explique à 20 Minutes son ancien coéquipier à Willem II Karim Coulibaly.

Une excellente qualité de pressing

Cette saison, on a longtemps le jeu de pressing haut de l’OM, Grâce au duo composé de Morgan Sanson et Valentin Rongier, les hommes d’André Villas-Boas ont souvent cueilli leurs adversaires dans leur capacité à les presser dans leur zone de confort. Au FC Nantes, Christian Gourcuff aimerait faire la même chose et pourrait voir en Chirivella l’homme idoine pour y parvenir. « Je le vois s’imposer, assure Alessandro, qui tient le compte@RedsFrance sur Twitter. Il est très axé sur la récupération, beaucoup plus que sur l’offensive. Son vrai point fort, c’est le pressing. Il ne lâche rien. »

Un premier rideau oppressant avec Louza

En ce sens, Chirivella trouvera sans doute en Imra Louza un partenaire idéal à la récupération. Plus organisateur de jeu, le milieu des Canaris leur sera fidèle la saison prochaine et pourrait constituer avec son nouveau partenaire un premier rideau menaçant pour toute équipe de L1. C’est l’idée de Gourcuff dans son immuable 4-4-2. « Cela peut être un sacré tandem », confirme l’ancien joueur du FC Barcelone Gerard Lopez.