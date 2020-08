FC Nantes : les Canaris envoient déjà un message fort aux Girondins

true

Alors que les Girondins seront le premier adverse du FC Nantes en Ligue 1, le vestiaire compte bien répondre présent lors de ce rendez-vous.

Dans deux semaines, la Ligue 1 va reprendre ses droits et le calendrier a réservé un derby de l’Atlantique d’emblée avec le choc entre le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux. Une rencontre que les Canaris ont bien en tête, Medhi Abeid le premier. Revenant sur la préparation pourtant perturbée des Canaris, le milieu nantais prévient. « Le groupe vit bien et on travaille dur pour arriver en forme à la reprise du championnat ».

Dans une période d’avant-saison forcément particulière, le milieu nantais espère surtout que cela débouchera sur une forte cohésion de groupe afin de frapper d’entrée pour la Ligue 1. « C’est difficile de juger nos premières prestations. On a encore besoin de jouer pour monter le niveau d’un cran et gagner en intensité. Vraiment, j’insiste, mais le plus important sera de ne faire qu’un, tous ensemble, lors des matches officiels ».

Voilà pourquoi Medhi Abeid demande le plus grand sérieux à ses partenaires pour répondre présent. « À deux semaines du début du championnat, il faut vraiment tout faire avec beaucoup d’application et de sérieux. L’idée, c’est également d’arriver avec de bonnes sensations ». Les Girondins sont donc prévenus, le tableau de marche des Canaris est clair…