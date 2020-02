FC Nantes : les Canaris font déjà parler d’eux en Ligue Europa

true

Le FC Nantes a une réception corsée dimanche en championnat. Pour le compte de la 27e journée de L1, les Canaris accueillent le LOSC, qui reste sur un probant succès contre le Toulouse FC samedi dernier à domicile (3-0).

Le FC Porto 🇵🇹a subi sa plus lourde défaite à domicile en C3 depuis le 15 septembre 1971(FC Porto 🇵🇹 0-2 FC Nantes 🇫🇷). #FCPB04 — Stats Foot (@Statsdufoot) February 27, 2020

Cette rencontre pourrait faire basculer de nouveau le FC Nantes dans le premier tiers du tableau en cas de résultat positif. Les supporters pourraient alors encore rêver d’une qualification en Ligue Europa la saison prochaine. Lors de l’actuelle édition, le FC Nantes a pourtant déjà fait parler de lui lors de l’élimination du FC Porto.

Conceição au bon souvenir du FC Nantes

Dominés à l’aller par le Bayer Leverkusen, les hommes de Sergio Conceiçao l’ont encore été à domicile et ont même perdu dans de plus grandes largeurs (1-3). Le club portugais a ainsi subi hier soir sa plus lourde défaite à domicile en C3 depuis le 15 septembre 1971. À l’époque, les Canaris étaient venus s’imposer en terres lusitaniennes (2-0).