FC Nantes : les Canaris inquiètent même leurs adversaires

Incapable de battre le FC Metz (0-0) samedi soir, le FC Nantes s’enfonce lentement mais surement dans le ventre mou de Ligue 1. Désormais 12e avec 34 points, les Canaris – qui rêvaient encore d’Europe en janvier – regardent désormais vers le bas du classement… Et il n’y a pas que les supporters du FCN qui commencent à remettre en cause le niveau réel de l’équipe entraînée par Christian Gourcuff.

En d’autres temps, le FC Metz serait reparti satisfait de son point pris à la Beaujoire. Samedi soir, il y avait presque des regrets dans les mots de Vincent Hognon, le coach des Grenats : « Nous avons présenté quelque chose de très solide, de très convaincant. Il y a un regret : on aurait pu faire un meilleur résultat si on avait eu moins de déchet technique. On aurait pu élever notre niveau technique sur l’ensemble de la partie ».

Même son de cloche chez les milieu de terrain Habib Maïga qui a noté chez les Nantais, un « déchet technique important ». Déchet peut-être lié à l’état de la pelouse de la Beaujoire, un tapis vert qui ne favorisait pas forcément le jeu ce week-end.