FC Nantes : les Canaris, l’un des meilleurs souvenirs d’Alejandro Bedoya

A 32 ans, Alejandro Bedoya court toujours ! Le milieu offensif américain évolue depuis 2016 au Philadelphia Union, club qu’il avait rejoint après son expérience au FC Nantes. Il y était arrivé trois ans plus tôt en provenance de Suède et avait laissé un très bon souvenir aux supporters canaris pour son implication totale sur le terrain comme en dehors, et sa grande gentillesse.

Et visiblement, le bon feeling a été réciproque ! En effet, alors qu’un supporter l’a contacté via Twitter pour lui montrer une photo de lui portant son fils devant la tribune Loire, Alejandro Bedoya a répondu, en français s’il vous plaît : « L’un des meilleurs souvenirs de mon séjour en France et dans ma vie. Merci, le FC Nantes et les supporters ».

L’un des meilleurs souvenirs de mon séjour en France et dans ma vie. Merci @FCNantes et les supporters. ❤️💛💚 https://t.co/X1TVNtoyix — Alejandro Bedoya (@AleBedoya17) March 4, 2020

Le 4 août 2019, Bedoya a fait parler de lui aux Etats-Unis puisqu’en plein match, après avoir marqué, il s’est saisi d’un micro pour hurler : « Congrès, fais quelque chose maintenant ! Arrête la violence par les armes à feu ». Deux fusillades venaient en effet d’endeuiller le pays. Retransmis en direct sur la télévision nationale, son cri du cœur n’avait pas été sanctionné par la MLS (alors que c’est interdit) car il avait reçu l’appui de nombreuses personnalités. Du Bedoya tout craché !