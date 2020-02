FC Nantes : les Canaris vont crever l’abcès en interne avant l’OM

true

Le FC Nantes n’y est plus. Après un début de saison qui avait fait naître les plus grandes espérances, les Canaris sont rentrés dans le rang et occupent une terne 12e place de L1. Même Christian Gourcuff n’a eu aucun mal à reconnaître les difficultés collectives de son équipe après la triste nul contre le FC Metz samedi (0-0).

« Cela a été 90 minutes de souffrance pour moi, mais aussi pour le public. C’est difficile à vivre, a-t-il soufflé en conférence de presse. On a montré trop d’insuffisances dans le jeu, mais aussi beaucoup de suffisance dans l’approche du match. Il ne faut pas qu’on se prenne pour ce qu’on n’est pas… Il faut regarder les choses en face. Ça doit servir de déclic, on ne peut pas continuer dans ce registre-là. On voit trop de limites techniques. Il n’y a aucune maîtrise. »

« On va se regarder dans la glace et se dire la vérité »

Le constat inquiétant de Gourcuff s’est propagé dans le vestiaire du FC Nantes avant le choc contre l’OM (samedi, 17h30). « C’est déjà trop long, abonde Dennis Appiah dans les colonnes de 20 Minutes. On ne gagne pas à domicile, et chaque semaine, c’est compliqué et on se dit qu’il faut gagner le match suivant… » Charles Traoré est lui aussi atterré par cette période de disette de six matches. « On va maintenant se regarder dans la glace et se dire la vérité là… Là, on est dans le faux », a-t-il conclu.