FC Nantes : les Canaris pas intéressés par le derby contre le SCO ?

L’entraîneur du SCO d’Angers, Stéphane Moulin, doute du fait que les Canaris étaient vraiment intéressés par le derby contre son équipe. Il pense que le FC Nantes est focalisé sur le Stade Rennais.

Les Angevins étaient particulièrement heureux au coup de sifflet final du match à la Beaujoire hier. Il faut dire que cela faisait un demi-siècle que le SCO ne s’était plus imposé en Loire-Atlantique. En plus, son entraîneur, Stéphane Moulin, pense que les Canaris n’ont pas mesuré l’importance de cette rencontre pour les Noir et Blanc.

« C’est le derby pour nous. Je sais que les Nantais sont plus accros du derby contre Rennes mais pour nous le vrai derby c’est avec eux. Et puis dans un contexte comme ça avec un stade plein, ces phrases qui reviennent toujours comme quoi ça faisait plus de 50 ans qu’on n’avait pas gagné à Nantes. On avait forcément envie de mettre un terme à ça. »

« Après il ne suffit pas d’avoir simplement envie, il faut avoir la capacité de le faire et ce soir on l’a fait. La joie est immense parce que c’était un sacré challenge, un sacré défi. Ça fait longtemps que Nantes n’avait pas perdu chez lui. Et quand on se retrouve mené 1-0 à la mi-temps, on trouve ça quand même très sévère même si on ne peut s’en prendre qu’à nous. Mais le scénario rend aussi le match encore plus beau. »