FC Nantes : les Canaris savent ce qui les attendra à la reprise

true

Pour le moment, difficile de savoir quand la saison de Ligue 1 pourra reprendre. L’incertitude est donc total, au FC Nantes comme ailleurs.

Si le souhait de tout le monde est de voir la Ligue 1 repartir dans quelques semaines, l’inconnue reste de mise au vu de la situation sanitaire. Au FC Nantes comme ailleurs, on prend donc son mal en patience.

Néanmoins, comme l’explique le préparateur physique Cyril Moine à RMC, le plan pour la reprise est tout de même assez claire. Avec surtout la volonté de vite retrouver le travail avec le ballon. « L’objectif c’est que dès qu’on arrive à la Jonelière on ne perde pas de temps avec du travail physique sans ballon, qu’on reprenne tout de suite les exercices avec ballon et qu’on introduise ce qui n’aura pas été fait pendant le confinement: courses à haute intensité, enchaînement des sprints et rapidement passer à l’aspect technico-tactique. »

Amoureux des Canaris, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Nantes, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCN #Canarishttps://t.co/8UjuyeVXB9 pic.twitter.com/HUJbTSwGTP — But! Nantes (@ButNantes) 20 février 2019

Pour le prépateur qui est aussi celui de l’équipe de France, une préparation de deux semaines devrait suffire pour relancer la compétition. « Si on peut bénéficier de quinze jours en commun avant le premier match c’est bien. En deux semaines on fait pas mal de travail. L’été, dès la fin de la première semaine on fait souvent un match amical, la deuxième semaine deux matchs et la troisième semaine on est souvent à trois matchs en faisant tourner les effectifs. La problématique sera la même pour tous les clubs, on partira sur un pied d’égalité. »