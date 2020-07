FC Nantes : les Canaris se pavanent du soutien populaire

true

Le FC Nantes a remercié ses supporters pour leur fidélité et leur engagement. Les fans des Jaune et Vert en ont profité pour tancer la direction.

Temple du football français, La Beaujoire, antre du FC Nantes, continue de faire vibrer des générations entières. Sur son site officiel, les Canaris ont tenu à remercier leurs supporters à l’aube d’un prochain exercice de Ligue 1.

Sur la saison passée, le FC Nantes peut se targuer d’avoir eu la 6ème meilleure affluence du championnat de France. Le club de l’Erdre met en avant ses « tarifs populaires ». Avec 14 rencontres disputées à domicile, sur 19 initialement prévues avant le Covid-19, La Beaujoire a accumulé 352 786 supporters, soit une moyenne de 25 199 par match.

En déplacement, les supporters des Canaris se distinguent aussi par leur soutien. Selon le bilan des affluences 2019/2020 de la Ligue de Football Professionnel, le FCN possède la 2e meilleure affluence moyenne à l’extérieur avec 26 047 spectateurs. Derrière le PSG, l’OM, et l’OL, les fans des Jaune et Vert ont le 4e taux de remplissage le plus élevée (82%).

Hors des terrain, le FC Nantes jubile. Au-delà d’un record de maillots vendus annoncé par le club, le chiffre d’affaires des Canaris a bondi de +26% malgré les effets du Covid-19.

Les supporters du FC Nantes critiquent la direction

Sous la publication de l’article sur les réseaux sociaux, les supporters du FC Nantes enragent. En conflit avec la direction, notamment le président Waldemar Kita, les fidèles de la Beaujoire ont fait part de leurs critiques.

« Nos dirigeants n’ont pas les supporters qu’ils méritent clairement. »

« C’est surtout avec ces chiffres que l’on mesure le gâchis opéré par Kita, ce club pourrait être beaucoup plus influent et fort si une ligne directrice sportive claire existait. »

« Heureusement que les supporters sont là pour le club parce que sans les supporters et avec ces dirigeants là… »

« Avec un bilan pareil, pourquoi un investisseur digne de ce nom ne rachète pas ce club ? »

Preuve s’il en fallait que Waldermar Kita, et les autres dirigeants, sont toujours très loin de faire l’unanimité au sein des tribunes nantaises.