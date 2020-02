FC Nantes : les Canaris se sont payés la tête d’un joueur de l’OM

true

La joie dans les vestiaires du FC Nantes, hier au Vélodrome, était à la hauteur de l’exploit : cela faisait 17 matches, en effet, que l’Olympique de Marseille était invaincu en championnat. Tranquille dauphin du PSG, le club phocéen a pourtant été dominé de la tête et des épaules par les Canaris (3-1). Qui ont donc fait la fête dans le vestiaire.

La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux du FCN montre que les hommes de Christian Gourcuff n’ont pas oublié de remercier le troisième buteur du match, le défenseur espagnol Alvaro Gonzalez. Le joueur prêté par Villarreal a été le héros malheureux de la fin de match côté marseillais : il s’est procuré une énorme occasion d’égaliser à 2-2 à la 86e avant de tromper Mandanda dans les arrêts de jeu.

😍 SAH quel plaisir de revoir la joie du vestiaire ! #OMFCN pic.twitter.com/ZO6SlOeGuc — FC Nantes (@FCNantes) February 22, 2020

« Alvaro ! Il a tiré ! Il a marqué ! », se sont gentiment moqués les Nantais. Qui, avec quatre points pris sur six au probable futur 2e du championnat de France, peuvent nourrir quelques regrets. S’ils s’étaient tout le temps montrés aussi tranchants offensivement et défensivement qu’hier au Vélodrome, ils lutteraient pour l’Europe. Avec ou sans but d’Alvaro Gonzalez…