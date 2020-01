FC Nantes : les Canaris suivent Vincent Bessat à la trace

true

Le choc entre le FC Nantes et l’OL sera la principale affiche des 16es de finale de la Coupe de France. Les Canaris, mine de rien, partiront même favoris de cette rencontre puisqu’ils dominé les Gones au match aller (1-0). À Décines, fin septembre, Alban Lafont avait réalisé des miracles devant la bande à Memphis Depay.

En Coupe de France, on ne peut pas non plus dire que le FC Nantes a de quoi rougir devant l’OL. Le FCN, sûr de sa force, s’est même rappelé au bon souvenir de Vincent Bessat.

« Je me souviens de tout, Kita, m’avait à moitié démonté »

En janvier 2015, celui qui porte désormais le maillot de l’Apollo Limassol avait été le bourreau des Gones en inscrivant un triplé d’anthologie à la Beaujoire (3-2). « Je me souviens des buts de ce match comme si c’était hier, se rappelle le latéral gauche dans Ouest France. Jo Audel avait fait signer le ballon par tout le monde et me l’avait donné. Je me souviens de tout, de l’interview avec Kita, qui m’avait à moitié démonté. Du Kita quoi. Ce soir-là, je ne sais même pas comment fêter mes buts. »

Bessat a toujours sa chanson au FC Nantes à Limassol !

Ce même Bessat a aussi ramené un drôle de souvenir dans ses valises à Chypre : sa chanson fétiche au FC Nantes ! « Un match à Nantes, c’était toujours spécial avec cette tribune et la Brigade Loire ! Avec eux, ce sera toujours particulier. Déjà, avoir une chanson à son nom dans un stade en Ligue 1, ce n’est pas courant. Mais en plus, au FC Nantes, c’est grandiose, a-t-il ajouté. C’est un fait de carrière qui te marque à vie. On me la chante encore ! Ici, à Chypre, il y a même un joueur qui l’a trouvée sur Youtube et qui l’a mise dans le vestiaire. »