FC Nantes : les Canaris tiennent une occasion de se venger de l’OL pour Diakhaby

Il y a quelques années, l’OL lançait dans le grand bain le longiligne Mouctar Diakhaby. Un défenseur recalé par le FC Nantes et dont la vente au FC Valence avait permis aux Gones de tirer 15 M€. Pour l’heure, les Canaris n’avaient pas encore eu l’occasion de rendre l’appareil aux Lyonnais malgré la présence dans l’effectif de Samuel Moutoussamy, formé dans la Capitale des Gaules mais non conservé.

Une nouvelle occasion pourrait cependant se présenter avec Josué Homawoo (22 ans), défenseur central de formation, lancé dans le grand bain par Christian Gourcuff samedi à l’occasion de DFCO – FCN (3-3) où il a remplacé Wesley Moustache blessé.

Dans « Ouest-France », le stoppeur nantais a raconté sa bonne première avec une certaine fierté. Lui qui a dû batailler entre échecs et blessures pour avoir sa chance d’arriver au niveau professionnel : « A l’OL, j’y suis resté 6 ans mais je n’ai pas été pris au centre de formation (…) Après, je suis parti à Saint-Priest et Sébastien Ogier, un recruteur du FCN m’a repéré. Au départ, il n’est pas venu me voir mais quand il a su que le FCN cherchait un défenseur axial gauche, il m’a proposé. J’ai fait un essai d’une dizaine de jours et il a été concluant. J’ai donc rejoint le FC Nantes à 18 ans ».