FC Nantes : les chiffres impressionnants de Moses Simon

Le site officiel du FC Nantes a braqué ses projecteurs sur Moses Simon, dont les statistiques montrent qu’il est l’homme fort de l’attaque.

En cette période de confinement, le site du FC Nantes met chaque jour en lumière un joueur de l’effectif de Christian Gourcuff. Ce mardi, c’était au tour de l’attaquant nigérian Moses Simon, auteur de 9 buts et 8 passes décisives avant que la saison ne soit mise entre parenthèses par le Covid-19. Voici trois statistiques impressionnantes !

« Pied droit, pied gauche, même résultat pour Moses Simon. Sur ses cinq réalisations en championnat, l’international nigérian a fait la différence à deux reprises du pied droit (à Amiens, 3e journée et à Rennes, 22e j?), puis à deux reprises du pied gauche (face à Paris, 23e j. et à Dijon, 24e j.). Seul son but face à l’OGC Nice (9e j.) a été inscrit de la tête. Ce dernier a d’ailleurs été élu « But du mois d’octobre 2019″ par les supporters. »

« Auteur de trois réalisations lors du large succès (8-0) des Jaune et Vert devant le Paris FC (L2) en 16èmes de finale de la Coupe de la Ligue, l’attaquant nantais a signé son troisième triplé dans le monde professionnel. Impliqué directement sur 17 buts en 30 parties jouées, Moses Simon est l’un des hommes forts de l’attaque de Christian Gourcuff. »