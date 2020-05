FC Nantes : les doux souvenirs en jaune de Fernando Aristeguieta

true

Ancien attaquant du FC Nantes, le Vénézuélien Fernando Aristeguieta a expliqué combien il avait apprécié son expérience en Loire-Atlantique.

Débarqué à Nantes en janvier 2013, Fernando Aristeguieta a passé quatre années contrastées sur les bords de l’Erdre. Il faut dire que l’attaquant vénézuélien n’a jamais réussi à se faire une place dans le onze de départ du FCN. Mais depuis le Mexique, où il joue désormais et où il est confiné, il a expliqué à quel point son expérience française lui avait plu.

« Depuis le premier jour où je suis arrivé à Nantes, je me suis senti très à l’aise avec eux, avec l’atmosphère qui régnait dans ce stade, a-t-il déclaré au site officiel. L’ambiance était unique. Ça m’arrive encore de regarder des rencontres parce que je garde en moi beaucoup d’amour pour le club. »

« Honnêtement, c’était difficile pour moi au début. Je suis arrivé en plein hiver alors que chez moi, on n’a jamais d’hiver (il sourit) ! La culture était différente, tout comme la langue et la manière de s’entraîner. Heureusement, j’ai trouvé une équipe formidable, avec un groupe qui humainement était très bon et sportivement très performant. C’était plus simple, c’est certain. J’ai toujours dit que cette expérience m’a fait grandir. Je suis passé d’un jeune homme à un homme. »