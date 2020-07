FC Nantes : les maillots domicile 2020/21 dévoilés

true

C’est ce jeudi 16 juillet que le FC Nantes et son nouvel équipementier, Macron, ont dévoilé la tunique domicile pour la saison à venir.

Ça y est, le Football Club de Nantes et son nouvel équipementier, Macron, ont dévoilé les nouveaux maillots pour la saison à venir. Ceux-ci reprennent sur la moitié basse les bandes verticales vertes qu’avaient fièrement porté les joueurs de Coco Suaudeau lors du mythique de 1995.

La partie haute du maillot est en revanche des plus classiques puisqu’elle est toute jaune, avec le logo du FCN sur le cœur et celui de Macron de l’autre côté. Le col est en V. Sur Twitter, Emmanuel Merceron a demandé s’il était possible de commercialiser le maillot avec ou sans sponsor principal, comme le Celtic Glasgow. Pas certain que cela soit possible en France…