FC Nantes : les masques à l’effigie du club sont déjà prêts à l’emploi ! 

true

Comme prévu, le FC Nantes se met à la page et propose depuis ce mercredi des masques aux couleurs du club pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

À l’image de la NBA et du Rapid Vienne en Autriche, le FC Nantes travaillait à l’élaboration de masques de protection aux couleurs de la Maison Jaune et à destination des supporters. Et ce projet a déjà pris forme, avec un peu d’avance sur ce qui était prévu.

Dès aujourd’hui, le FC Nantes propose, à ses petits et grands supporters, des masques alternatifs lavables et réutilisables à l’effigie du Club. 50% des bénéfices seront reversés à son association partenaire @1MPV. 📃 https://t.co/n2Ci5m2kFs

🛒 https://t.co/uLiEXZWpkx pic.twitter.com/MSe6NBnIdT — FC Nantes (@FCNantes) April 29, 2020

En effet, ce mercredi, le FCN annonce que les masques, alternatifs lavables et réutilisables, sont disponibles. 50% des bénéfices seront reversés à son association partenaire.