FC Nantes : les premiers pas mitigés de Pedro Chirivella chez les Canaris

Débarqué de Liverpool au mercato, Pedro Chirivella (23 ans) a intégré l’entraînement du FC Nantes depuis une quinzaine de jours. L’occasion de faire un premier point sur ses débuts.

Pedro Chirivella est attendu au tournant au FC Nantes. Quand vous arrivez en provenance du club champion d’Angleterre et toujours détenteur de la dernière Ligue des champions, vous avez forcément une pancarte dans le dos.

Le milieu espagnol (23 ans) sait ce qu’il en est et est arrivé à la Jonelière dans la plus grande humilité. Au début du mois de juillet, il a même pu intégrer ses premiers entraînements collectifs et faire valoir une certaine aisance technique. Ouest France ajoutait alors qu’il disposait aussi d’une assez bonne lecture du jeu, malgré un gabarit assez frêle. Son association avec Imran Louza milieu axial était creusée par Christian Gourcuff, chose qu’on devrait voir à la reprise de la L1 en août prochain.

« Très compliquées au début, ça semble aller mieux »

Cette association ne sera permise que si Chirivella gomme certains défauts déjà aperçus dans son jeu. Emmanuel Merceron, bien renseigné sur le FC Nantes, a fait un premier bilan de ses performances chez les Canaris. Avec une pointe d’inquiétude qui semble s’effacer au fil du temps. « Très compliquées au début, ça semble aller mieux par contre », a-t-il récemment tweeté.