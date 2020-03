FC Nantes : Limbombe, les dessous d’un renouveau

true

L’attaquant belge Anthony Limbombe retrouve des couleurs au FC Nantes après une première année et demi très compliquée sous les couleurs jaune et verte.

Depuis un an et demi, la carrière d’Anthony Limbombe avait pris une très mauvaise tournure. Recruté pour 8 M€, record du club, à l’été 2018, l’attaquant belge n’était pas parvenu à se fondre dans le moule au FC Nantes. Du coup, l’été dernier, il a été prêté pour six mois au Standard de Liège, où ça ne s’est pas mieux passé. Revenu sur les bords de l’Erdre en janvier, Limbombe semble toutefois avoir retrouvé son football, comme l’a prouvé son but à Marseille il y a deux samedis.

L’Equipe consacre ce dimanche un papier à ce retour en grâce. Extrait : « « Toutes les histoires autour de son transfert, sa convocation par la police, ça l’avait perturbé, se souvient Vahid Halilhodzic, alors entraîneur du FCN, en référence à la garde à vue du joueur, fin décembre 2018, dans le cadre de l’enquête sur Mogi Bayat, l’agent franco-iranien influent à Nantes et soupçonné de fraudes présumées en Belgique. Il n’était pas non plus accepté par ses coéquipiers. Ce n’est pas facile d’entrer dans la famille nantaise. Je pense qu’il ne prenait pas beaucoup de plaisir. C’était un peu la faute de tout le monde. »

« Autant de mauvais souvenirs, comme son cambriolage traumatisant en juin, désormais oubliés. Selon plusieurs témoins, Anthony Limbombe (sous contrat jusqu’en 2023) est plus ouvert et impliqué. Ce qui n’a pas échappé à ses partenaires, également plus tournés vers lui et élogieux après sa performance à Marseille. En signe d’apaisement et d’encouragement. »