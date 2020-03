FC Nantes : Limbombe victime du retour en grâce de Touré ?

true

Anthony Limbombe est retombé dans ses travers. Titulaire face à l’OM (3-1) et contre le LOSC (0-1), le milieu du FC Nantes est passé de la lumière à l’ombre en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. « Il a donné l’impression d’être un peu perdu sur son couloir droit. En fait, il ne savait pas trop où se placer, a résumé L’Équipe après sa prestation contre les Dogues. Il a tenté quelques incursions dans le camp adverse, mais ses actions étaient trop brouillonnes pour inquiéter les Lillois. »

Buteur et plutôt convaincant à Marseille, Limbombe a écopé de la note de 3 face au LOSC et pourrait faire les frais de sa contre-performance ce soir dans le derby à Angers (20h). Dans une rencontre où il faudra plus fermer le jeu, L’Équipe pense qu’Abdoulaye Touré devrait récupérer sa place dans l’entrejeu aux côtés de Mehdi Abeid.

Simon plutôt qu’Emond en pointe ?

Dans un 4-4-2 qui a des airs de 4-2-3-1, Imran Louza serait alors placé en meneur de jeu, avec Ludovic Blas et Kader Bamba sur les ailes. Pas de Renaud Emond enfin en pointe, mais plutôt Moses Simon. À confirmer, sur le coup des 19h.