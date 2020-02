FC Nantes : l’OM, le besoin de points, Rongier… Pallois est prêt au combat

true

Son retour de blessure

« Cela faisait un moment que j’attendais ça. Un mois et demi loin des terrains, j’avais hâte de rejouer au foot. J’avais déjà connu ça durant cinq mois à Bordeaux. J’avais été blessé au pied. Aujourd’hui, je reviens. Ma blessure (pubalgie) s’est bien remise, maintenant j’ai envie de jouer au football ! Il y avait un protocole de quatre à six semaines. Je ne voulais pas revenir trop vite pour rechuter. Cela s’est bien remis ».

Son regard sur la période du FC Nantes

« J’ai suivi depuis les tribunes et la télévision. Ce n’est pas évident de juger les prestations. Il y a de bonnes choses, d’autres moins bonnes… Ce qui est sûr, c’est qu’aujourd’hui, il nous manque des points. Cela fait un mois que nous sommes sur une série négative. Il faut aller chercher des points le plus rapidement possible ».

Son importance au sein du onze de Gourcuff

« Les chiffres, c’est votre truc à vous. Moi, je joue les matches le week-end pour les gagner. Les attentes autour de moi ? Sur le terrain, je donne mon maximum, je pense qu’au FCN. Je n’ai jamais triché et j’espère rendre satisfaction aux supporters. Je pense qu’ils apprécient ».

Sur le déplacement à Marseille

« Est-ce que je suis impressionné quand je joue au Vélodrome ? Non. Aujourd’hui, on joue au foot. Ce sera un match de 90 minutes. Que ce soit à Marseille, à Paris, à Reims ou à Metz, c’est trois points qui sont envisageables pour moi. On va tout faire pour les prendre (…) L’avantage face à de grosses équipes, c’est que ça joue davantage. On sort de deux matches face à des équipes habitués à allonger le jeu et se battre sur les 2e ballons. On va tout faire pour prendre le maximum de points à Marseille et contre Lille après ».

Sur les retrouvailles avec Valentin Rongier

« C’est un joueur qui a beaucoup apporté à Nantes et qui apporte à Marseille. Est-ce que j’ai hâte de le croiser ? Pas plus que ça. C’est un adversaire comme un autre. Pas de problèmes là-dessus ».

Retranscription : compte Twitter du FC Nantes