FC Nantes – LOSC (0-1) : les Canaris remercient quand même l’un des leurs

Après sa belle victoire contre l’OM (2-1), le FC Nantes retrouvait son stade de la Beaujoire dimanche face au LOSC, mais cette fois, les Canaris se sont inclinés. Dominés, les hommes de Christian Gourcuff s’en sont même tirés à bon compte en n’encaissant qu’un but et ils le doivent avant tout à la prestation de leur gardien Alban Lafont, comme le souligne le site La Maison Jaune.

#FCNLOSC (0-1) : Sans Lafont, on en prenait cinq… notre résumé de la rencontre ⬇️https://t.co/aaOarCuFgg — La Maison Jaune (@La_MaisonJaune) March 1, 2020

« Si vous vous souvenez notre résumé du match aller (le premier de notre site !) en août dernier, nous avions noté que Lafont avait manqué son match et aurait besoin de plus d’assurance. Quelques mois plus tard, Lafont est probablement l’un des meilleurs Nantais cette saison. Dans les seules 20 premières minutes, il sauve Nantes trois fois, et avec style », peut-on lire. Nicolas Pallois est l’autre joueur mis en évidence. « Sans lui et Lafont, à la mi-temps, c’était probablement 0-3 ». Du côté des flops, aucun nom, mais La Maison Jaune déplore la naïveté nantaise en début de match, le manque de mouvements et l’excès de protestations.