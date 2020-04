FC Nantes : Lucas Lima est nostalgique des Canaris

true

Ancien latéral gauche du FC Nantes, Lucas Lima (28 ans) a rejoint le club saoudien d’Al-Ahli l’été dernier. Le défenseur brésilien se remémore au bon souvenir des Canaris.

En ces temps de confinement, il est toujours bon de s’accaparer les bonnes ondes, d’où qu’elles viennent. Au FC Nantes, ce dernier trait de lumière est signé Lucas Lima. Ancien latéral gauche des Canaris, Lucas Lima (28 ans) a rejoint le club saoudien d’Al-Ahli à la fin de l’été dernier.

Même s’il réalisé une premier honorable saison loin de la France (17 matches, 1 but et 3 passes décisives), le défenseur brésilien est très loin d’oublier pas son ancien club. Il a ainsi profité de la crise sanitaire pour lui glisser un petit mot amical.

« Vous me manquez beaucoup, à très bientôt »

« Salut à tous les supporters et à la famille FC Nantes. D’abord, je voulais vous dire que vous me manquez beaucoup, a glissé Lima sur le Twitter officiel du FCN. Ensuite, je voulais vous laisser un petit mot par rapport à cette crise sanitaire. Je sais que c’est compliqué, difficile mais il faut rester calme et respecter les mesures de confinement. Prenez soin de votre famille, de vos proches. Cette responsabilité nous appartient à tous. Courage, bonne continuation et à très bientôt. Merci. »