FC Nantes : l’ultime plaidoyer de Gourcuff contre le foot business

Depuis le début de la crise du coronavirus, Christian Gourcuff (FC Nantes) se montre particulièrement incisif à l’encontre de l’économie du foot. Nouvel exemple ce mardi dans le Télégramme.

Sur l’économie du foot

« Le modèle économique du foot fait partie d’une économie mondiale qui est basée sur la spéculation. Mais quand on spécule, on ne gagne pas toujours. Quand il arrive un imprévu, comme c’est le cas aujourd’hui, on s’aperçoit que ce modèle n’a aucun avenir. Les clubs sont endettés… Et s’endettent ».

Un marché des transferts « immoral »

« Des clubs sont déstabilisés par d’autres qui viennent proposer cinq fois le salaire à un joueur. Ce joueur a la tête à l’envers et veut partir. Mais le club acheteur avec qui on se met d’accord sur un transfert ne paye qu’après avoir revendu le joueur en question en espérant que le joueur ait pris une plus value (…) Pendant ce temps-là, le club de départ a perdu un joueur qu’il ne peut remplacer, sauf à faire pareil. C’est immoral ».

Les droits TV anglais à l’origine des maux du foot

« Ce sont les droits TV du football anglais qui sont colossaux qui déstabilisent le marché français. Cela fait le jeu de dirigeants qui ne sont pas là pour construire une équipe mais intéressés en permanence par la plus-value financière. En faisant ça sur cinq ou six joueurs, même si on se trompe, il y en aura toujours un sur lequel on se rattrapera. C’est le jeu de la bourse ».

L’exemple Ajax Amsterdam

« Ce ne sont plus des clubs, ce sont des entreprises commerciales. Et ça touche pratiquement tous les clubs européens. L’Ajax a incarné une politique axée sur la formation qui est beaucoup plus saine. Mais quand ils font une bonne saison comme l’année dernière, les meilleurs joueurs sont sollicités et ils ne peuvent pas les retenir. Ils aspirent à des clubs plus prestigieux, à d’autres salaires, c’est une normalité mais ce n’est pas un objectif de fonctionnement ».