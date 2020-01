FC Nantes – Lyon : Limbombe et Emond dans le onze de Gourcuff ?

true

Devant près de 24 000 spectateurs, le FC Nantes reçoit l’OL ce soir pour tenter de prolonger sa belle série et sa route en Coupe de France. Face à des Lyonnais qui restent sur trois succès consécutifs (Brest en Coupe de la Ligue, Bourg-en-Bresse en Coupe de France et à Bordeaux en L1), le capitaine Abdoulaye Touré s’attend à une belle empoignade.

« On doit se servir de la Coupe pour progresser et élever encore notre niveau de jeu, soutient le capitaine des Nantais, 4es du championnat, dans Ouest-France. Garder de la continuité dans ce que l’on fait et permettre à tout le groupe de rester concerné comme il l’est actuellement. Et avoir l’ambition d’aller le plus loin possible. »

Selon le quotidien régional, Christian Gourcuff, privé de Pallois, Coulibaly, Wagué et Roli Pereira, entend aligner la meilleure équipe possible. « Même si on ne peut pas faire de la Coupe de France un objectif, elle crée une dynamique et peut embellir une saison, situe le technicien breton du FCN. D’autant que nous sommes éliminés de la Coupe de la Ligue », a soutenu le Breton.



Ouest-France annonce les possibles titularisations des recrues Renaud Emond et Anthony Limbombe. « Thomas Basila, qui avait honoré sa première en pro contre l’OL en avril dernier, devrait faire la paire avec Andrei Girotto dans l’axe de la défense. Et devant, la possibilité de voir apparaître, plutôt en cours de match, Limbombe, auteur de son seul but la saison passée contre ces mêmes Lyonnais lors de ce même match, et Renaud Emond, la recrue belge arrivée il y a dix jours, est crédible. »