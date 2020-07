FC Nantes : Macron s’engage avec les Canaris (officiel)

true

Exit Umbro, le FC Nantes a signé un contrat avec la marque italienne Macron. L’équipementier italien confirme son ancrage dans les clubs de Ligue 1.

La rumeur était tenace, elle est désormais officielle. Le FC Nantes a conclu un partenariat avec l’équipementier Macron. Les deux entités ont signé un contrat portant sur les cinq prochaines saisons. La marque italienne coche un troisième club de Ligue 1 à son tableau après le RC Lens et l’OGC Nice. Il y a quelques mois, les Jaune et Vert avaient annoncé la fin de leur collaboration avec Umbro.

Pour saluer cette affaire, Gianluca Pavanello, PDG de Macron, s’est exprimé : « Le partenariat avec le FC Nantes est important. D’une part d’un point de vue stratégique car il consolide davantage notre position sur le marché français, et d’autre part, en raison du prestige de ce grand Club. Nous souhaitons créer une collection unique et exclusive, à travers les kits de match et la ligne de merchandising dédiée aux fans, dont la genèse est l’histoire et les couleurs du FC Nantes. »

Waldemar Kita, président du FCN, s’est également félicité de cette nouvelle collaboration : « Nous sommes ravis de débuter notre partenariat avec Macron. Leur professionnalisme et la technicité de leurs produits nous ont convaincu. C’est une société en pleine croissance qui a acquis une expérience importante dans le sport en proposant des vêtements performants. C’est important pour le Club de pouvoir construire ce type de relation pérenne et ambitieuse. »

Pour la divulgation des nouveaux maillots, les supporters canaris vont devoir se montrer un peu plus patient. La collection Macron 2020-2021 des pensionnaires de la Beaujoire sera dévoilée dans les prochains jours.