FC Nantes : Marcus Coco reçoit les félicitations du staff médical

Le kiné du FC Nantes a accordé une interview au site officiel des Canaris pour évoquer la convalescence de Marcus Coco, qui l’a bluffé.

Gravement blessé à Lille lors de la 1ère journée de championnat, Marcus Coco suit toujours un programme de réathlétisation, qui pourrait lui permettre de disputer les derniers matches quand la saison reprendra. L’ancien Guingamp a travaillé au quotidien avec le kiné Nicolas-Pierre Bernot qui l’a félicité, sur le site officiel du FC Nantes, pour son implication.

« On voit l’action de loin et sur le moment, on ne comprend pas trop, bien qu’on ait pu apercevoir un mouvement étrange de sa part. En s’approchant de Marcus, on se rend compte de sa douleur. Le test effectué sur le terrain est très rapide et immédiatement, on était sûr à 99,9% qu’il s’agit du diagnostic livré quelques jours plus tard. Au retour dans les vestiaires, on a essayé de limiter les dommages collatéraux, tout en rassurant Marcus qui avait vite compris. »

« Il a fait preuve d’une grande motivation. Il ne s’est jamais lassé, avec un moral d’emblée très positif. Forcément, il y a des nuances d’implication durant cette longue période mais je tiens à dire qu’il a été exemplaire dans son comportement et son travail. »