FC Nantes : Marcus Coco va revenir métamorphosé en février-mars

Dans un passionnant entretien à Ouest-France, Marcus Coco a expliqué comment il travaillait dans l’optique de son retour de blessure au FC Nantes.

Quatre mois après son opération du ligament croisé, Marcus Coco prend toujours son mal en patience. L’ailier du FC Nantes, qui espère pouvoir reprendre la compétition entre fin février et début mars s’est confié à « Ouest-France » sur la première grave blessure de sa carrière et la manière dont il tente d’en tirer profit.

Il a changé son hygiène de vie…

« J’ai beaucoup appris de cette blessure. J’ai le sentiment qu’elle est arrivée au meilleur moment de ma carrière », confesse l’intéressé, qui a complètement repensé sa manière de voir le métier : « J’ai beaucoup appris sur mon corps. Je ne l’écoutais pas beaucoup avant. Aujourd’hui, j’y fais plus attention et je comprends plus de chose (…) J’adopte une nouvelle hygiène de vie. Avant, je n’avais pas les exigences du haut niveau, j’en suis conscient. J’arrive à un âge où il faut être plus pro et peut-être qu’il fallait ça pour en prendre conscience. J’ai écouté le nutritionniste venu en début de saison. J’ai supprimé les bonbons, les jus ».

… Et son approche du football

Le fait d’avoir été dépendant, de devoir réapprendre à marcher, a aussi donné à Marcus Coco une vision périphérique de son travail, vision qu’il a aussi mis à profit pour s’infuser une grosse dose de foot à la télé : « J’ai même fait un week-end à 24 matches ! Je fais attention aux espaces, au temps dont le joueur dispose pour se retourner et contrôler, pour voir comment éviter certains contacts et les blessures. Avant, je regardais les matches sans me soucier de ça ».

D’ici à la fin de saison, l’ancien Guingampais a souhaité se fixer un objectif précis : « Je veux essayer de jouer quatre matches cette saison. Ce serait vraiment très bien. Mon ambition est de retrouver de bonnes sensations pour bien démarrer la saison suivante ».