FC Nantes : Mauro Cetto n’a pas oublié les Canaris

Ancien défenseur du FC Nantes (2002-07), Mauro Cetto est retourné en Argentine, où il a été directeur sportif de Rosario Central.

Dans une longue interview accordée à Ouest-France, Mauro Cetto est revenu sur son passage au FC Nantes (2002-07) et son actualité. Pas très fournie en ce moment puisqu’en plus du confinement, qui est aussi en vigueur en Argentine, l’ancien défenseur est en attente d’un projet, lui qui a été directeur sportif de Rosario Central jusqu’en 2019. Concernant ses souvenirs chez les Canaris, il est intarissable.

« Le FC Nantes est un club particulier et très spécial dans ma vie. Il y a eu un moment où la saison se déroulait très bien avant de connaître de moins bons résultats, mais ça reste une année où l’équipe ne jouera pas le maintien et cela est important. Si Dieu le veut, et si le championnat reprend, avec une bonne fin de championnat, ils peuvent viser les places européennes. »

« Je me souviens de tout. Le FC Nantes comme club, et Nantes comme ville, ont fini de me former en tant que joueur et en tant qu’homme. Je n’avais que 19 ans quand j’ai débarqué ici, j’étais très jeune. Je suis qui je suis aujourd’hui grâce à cette ville. Mes premiers matches sont des souvenirs magnifiques car j’ai pu jouer la Ligue des champions, alors que je n’avais que 19 ans. Je me suis retrouvé, en un an, à jouer dans l’équipe réserve de Rosario puis à jouer contre Manchester United à Old Trafford. Ces souvenirs sont magnifiques. »